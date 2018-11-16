Хорватия – Испания – 3:2 – видео голов и обзор матча

Хорватия в суперматче победила Испанию на последних секундах в 5 туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Испания.

Хорватия в 5 туре Лиги наций на Максимире принимала Испанию. Поражение лишило бы "клетчатых" шансов на выход в плей-офф, тогда как пиренейцы могли окончательно закрепиться на 1 строчке уже в этом матче.

Лига наций: Хорватия в компенсированное время вырвала победу над Испанией

После скучного первого тайма команды выдали настоящий спектакль во второй половине встречи. Испанцы смогли дважды отыграться по ходу встречи, но в компенсированное арбитром время защитник Тин Едвай оформил дубль и принес хорватам крайне важную победу. Теперь у них одинаковое количество баллов с Англией и впереди матч на Уэмбли.

Испания выйдет в плей-офф только в случае ничьей между Англией и Хорватией.

Ліга наций УЕФА, группа 4, Ліга А

Хорватия – Испания – 3:2

Голы: Крамарич, 54, Едвай, 69, 90+3 – Себальос, 56, Рамос, 78 (пен)