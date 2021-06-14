Жемчужина Барселоны вышел в старте, став самым молодым игроком "Фурии Рохи" на крупных турнирах (чемпионаты Европы и мира).

Беллингем стал самым молодым игроком в истории Евро – жемчужине сборной Англии еще не исполнилось 18 лет

Сейчас Педри исполнилось всего 18 лет и 201 день. Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу – 19 лет и 41 день, информирует Opta. Тогда еще хавбек Арсенала вышел на замену в стартовом матче ЧМ-2006 против Украины, который завершился погромом "сине-желтых" со счетом 4:0.

Добавим, что для Педри это был 5-й матч за национальную сборную Испании, но результативными действиями он пока не отличался.

Звездные мальчишки с Трубиным за спиной против великих ветеранов – кто сильнее зажжет на Евро-2020?