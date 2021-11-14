Шведи у вересні переграли Іспанію на власному полі та відкрили собі дорогу до Мундіалю. Однак потім ускладнили життя сенсаційними поразками від Греції та Грузії. Фіаско в Батумі поставило перед "синьо-жовтими" складне завдання – обіграти на виїзді Іспанію. Луїса Енріке влаштовувала нічия.

Стерильне володіння Іспанії

Господарі взяли м'яч під контроль і почали розхитувати шведську оборону. Володіння сягало 85%, Іспанія спокійно будувала затяжні атаки. Але моментів не створювала. Шведи щільно захищалися перед штрафним майданчиком і зовсім не давали простору.

Сарабія трішки недокрутив у дальній кут – і це був єдиний небезпечний момент "Фурії" в першому таймі. Загалом до перерви іспанці завдала 3 нещасні удари, жодного з меж штрафного.

Гаві комфортно почувався в центрі поля, але створити нічого не міг. Гострота виникала хіба що внаслідок взаємодії Ольмо та Альби на лівому фланзі. Команді Луїса Енріке бракує якісного форварда, де Томас – не той рівень.

Швеція зі ставкою на швидкість

Шведи вийшли на сьогоднішню гру без Ібрагімовіча, зробивши ставку на різкі атаки. Пару форвардів сформували прудкі Ісак і Кулусевскі. "Синьо-жовті" сіли в позиційну оборону з низьким блоком в 4-4-2. І вичікували помилок суперника, щоб скористатися вільними зонами.

Швеція вкрай рідко атакувала, але робила це гостріше за Іспанію. Форсберг прорвався через пів поля та вистрелив у дальній кут – неточно. Через деякий час Еміль відгукнувся на пас з флангу, гарно поклав корпус, але знову не влучив під стійку.

На старті другого тайму шведи заграли сміливіше і створили ще низку моментів. Ісак після успішного пресингу бахнув над воротами, Августінсон також пробив занадто високо, а Форсберг не влучив по м'ячу. Скандинавська збірна виглядала цікавіше.

Мората забив – Іспанія на ЧС

Але не варто забувати, що забивати мала Швеція, а м'яч був у господарів. Шведи мусили думати про атаку, тому вже не так щільно грали в обороні. Іспанія почала частіше стріляти по воротах, нехай і зі стандартів. У грі стало забагато хаосу.

Іспанцям потрібен був форвард. І він вийшов у другому таймі. Мората з'явився з лави запасних і відразу неточно пробив. А потім ще раз, а потім ще раз. Але на 86-й хвилині Альваро забив! У порожні ворота після шикарного пострілу Ольмо в поперечину.

Іспанія мінімально перемогла, фінішувала на першому місці групи В і виборола пряму путівку на чемпіонат світу. Швеція посіла друге місце і побореться за поїздку в Катар у плей-офф.

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