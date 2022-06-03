Сборная Испании в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций принимала Португалию. Хозяева с первых минут захватили инициативу, плели эффектные комбинации и работали на высокой скорости, почти ничего не позволяя сопернику. Особо выделялся Гави, который и организовал гол в ворота "селесао" уже на 25-й минуте – 17-летний хавбек протащил мяч через центр и отдал передачу на правый фланг под прострел Сарабии. Мората спокойно его замкнул. 1:0.

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У португальцев игра не шла, однако на перерыв они сумели уйти при минимальном отставании в счёте. Во втором же тайме матч был не столь однобоким, хотя испанцы всё равно выглядели очень опасно. Подопечные Фернанду Сантуша начали выигрывать единоборства и тоже создавали хорошие моменты – в частности, Леау вырывался один на один с Симоном. Выход Роналду и Бруну Фернандеша придал гостям ещё больше уверенности.

В конце встречи класс Португалии вылился в гол: Канселу прорвал фланг и выполнил идеальный прострел в штрафную, а Орта сравнял счет – 1:1. Именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу. Роналду не забил в пятом матче сборной подряд.

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