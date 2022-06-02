Состоялись очередные поединки в Лиге наций. Обзор матчей в дивизионах А и B – в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций, 1 тур

Дивизион А

Чехия – Швейцария – 2:1

Голы: Кухта, 11, 58 – Окафор, 44

Дивизион B

Словения – Швеция – 0:2

Голы: Форсберг, 39(п), Кулусевскі, 88

Израиль – Исландия – 2:2

Голы: Абада, 25, Вайсман, 84 – Хельгасон, 42, Сигурдссон, 53

Сербия – Норвегия – 0:1

Гол: Холланд, 26

Швейцария осталась в Дивизионе А исключительно благодаря игрищам своего кантона и кабинетным решениям УЕФА, которые оставили Украину без реального шанса отстоять свое право остаться среди команд наивысшего уровня. Похоже, судьба постепенно отдает швейцарцам долги. Неожиданную победу одержала Чехия, возглавившая группу 2 благодаря ничьей в параллельном матче.

Манор Соломон, хоть и без практики на клубном уровне, вышел в основе сборной Израиля и помог команде забить первый гол, ассистировав Абаде. Исландия забила два ответных, но в конце матча пропустила, не удержав победу. Кстати, в этой группе всего три команды, ведь оккупантам нечего делать в европейском футболе.

Беньямин Вербич вышел на последние 15 минут, но уже ничем не смог помочь Словении. Швеция забила в ворота соперника по голу в каждом из таймов усилиями Форсберга и Кулусевски. Победу Норвегии принес единственный гол Эрлинга Холанда. В следующем туре скандинавские сборные в очном матче поспорят за единоличное лидерство в группе.