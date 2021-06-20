"К сожалению, у Испании игра пошла не по плану. Она пыталась что-то изменить, чтобы снова выйти вперед, но действовала очень однообразно.

Испания – Польша – 1:1 – видео голов и обзор матча

Такую крепкую и организованную команду, как Польша, сложно удивить. Теперь все надо решать в последней игре. Это не идеальный расклад, но мы должны верить в эту команду", – приводит слова Мендьеты официальный сайт УЕФА.

Напомним, Испания не смогла одержать победу во втором подряд поединке на Евро-2020, расписав мировую с поляками (1:1). Испанцы вели по ходу встречи, но не смогли удержать победный счет, а Жерар Морено не реализовал пенальти, пробив в штангу.

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