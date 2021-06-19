В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы встречаются команды Испании и Польши. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Матч 2-го тура Евро-2020 Испания – Польша начался в 22:00 по киевскому времени в Севилье. Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2" и ТРК "Украина", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Обе команды начали встречу резво, но счет был открыт только в середине первого тайма. Это Морено отдал эффектный пас в центр штрафной на Морату, а Альваро в одно касание расстрелял Щенсны и вывел "Фурию Роху" вперед. До перерыва игра успокоилась.

В дебюте второго тайма Левандовски красивым результативным ударом головой замкнул подачу Юзвяка. Уже через несколько мгновений Испания могла снова выйти вперед, но Морено не реализовал пенальти, попав в штангу, а Мората неудачно сыграл на добивании.

Видео гола Мораты:

Видео гола Левандовски: