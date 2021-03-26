Греция сумела шокировать Испанию в матче первого тура отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Хозяева захватили инициативу с первых минут: Грецию спасали то защитники, то каркас ворот. Тем не менее, забить Испании удалось – Коке идеальным пасом нашел Морату, который расстрелял голкипера.

Отбор на ЧМ-2022: Греция шокировала Испанию, Италия переиграла британцев, Ибрагимович победно вернулся в сборную Швеции

После перерыва "Фурия Роха" опрометчиво сыграла в своей штрафной, после чего рефери указал на точку. Реализовал пенальти Бакасетас. Подопечные Энрике погнали вперед, но вырвать победу не сумели. Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью.

Испания и Греция делят 2 и 3 ступени группы В соответственно, имея в своем активе по одному очку.