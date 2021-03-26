Греція зуміла шокувати Іспанію у матчі першого туру відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Господарі захопили ініціативу вже з перших хвилин: Грецію рятували то оборонці, то каркас воріт. Все ж, забити Іспанії вдалось – Коке ідеальним пасом знайшов Морату, який розстріляв кіпера.

Відбір на ЧС-2022: Греція шокувала Іспанію, Італія переграла британців, Ібрагімовіч переможно повернувся у збірну Швеції

По перерві "Фурія Роха" необачно зіграла у своєму штрафному, після чого рефері вказав на позначку. Реалізував пенальті Бакасетас. Підопічні Енріке погнали вперед, але вирвати перемогу не зуміли. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию.

Іспанія та Греція ділять 2 та 3 сходинки групи В відповідно, маючи у своєму активі по одному очку.