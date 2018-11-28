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Исмаили признал, что удаление помогло Шахтеру в матче с Хоффенхаймом

09:32 51 Читати українською
Исмаили признал, что удаление помогло Шахтеру в матче с Хоффенхаймом
Исмаили / ФК Шахтер

Бразильский защитник донецкого Шахтера Исмаили прокомментировал выездную победу над немецким Хоффенхаймом (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Тяжелый поединок. Хорошо, что смогли победить. Мы забили два мяча на старте, но затем сразу же пропустили. Нас начали жестко прессинговать. Соперник взял игру в свои руки, поэтому мы столкнулись с определенными трудностями. Во втором тайме попытались откорректировать некоторые детали. Немного упростило жизнь то, что Хоффенхайм остался в меньшинстве. Слава Богу, в концовке встречи забили решающий гол. Есть все шансы продолжить выступления в Лиге чемпионов.

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Три центрбеки? Это новая тактическая схема, которая дает возможность крайним защитникам больше действовать на атаку. И сначала нам все удавалось, использовали зоны. Затем же хозяева закрылись, стало труднее. Тем не менее, эта схема игры – решение, которое себя оправдало", – приводит слова Исмаили Террикон.

Отметим, что Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Тайсон и Исмаили стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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Лига чемпионов Шахтер Шахтер Хоффенхайм - Шахтер Исмаили Исмаили
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