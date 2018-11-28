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Хоффенхайм – Шахтер: Тайсон стал лучшим игроком матча по версии WhoScored

00:46 73 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: Тайсон стал лучшим игроком матча по версии WhoScored
Хоффенхайм – Шахтер: Тайсон стал лучшим игроком матча по версии WhoScored

Капитан Шахтера Тайсон стал лучшим футболистом в составе обеих команде в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Хоффенхайма (3:2).

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал свои оценки игроков за матч Хоффенхайм – Шахтер.

Наивысшую оценку во встрече получил вингер Шахтера Тайсон. Бразилец сыграл все 90 минут, забил дважды, однажды попал в штангу ворот Хоффенхайма и заработал оценку 9.9. На втором месте расположился защитник Исмаили, который наработал на 8.6.

Хоффенхайм – Шахтер – видео голов

Лучшим в составе Хоффенхайма стал Цубер, который получил 7.9 за матч против Шахтера. Общекомандная оценка Шахтера – 6.91, Хоффенхайма – 6.43

Напомним, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал победу над Хоффенхаймом и решит судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов в матче против Лиона.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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Лига чемпионов Хоффенхайм - Шахтер Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Хоффенхайм Хоффенхайм
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