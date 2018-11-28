Фонсека: Посвящаем победу всем украинцам

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился эмоциями после поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого Хоффенхайма (3:2).

"Идея сыграть с тремя центральными защитниками пришла в голову после анализа нашего противостояния в Харькове. А также просмотра многих игр Хоффенхайма. Поняли, что будет очень сложно, ведь соперник размещает большое количество футболистов у нашей линии обороны. Решили действовать в три центральных защитника. Мы имели не слишком много времени, чтобы отработать эту схему, – всего один день. Однако в основном это сработало.

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Мы еще ни разу так не играли. Специфическая стратегия именно на этот поединок. Это не значит, что мы дальше будем действовать так же.

Вы сейчас сказали об адреналине... В общем поединок действительно выдался очень зрелищным. Именно такой футбол привлекает болельщиков. Все, кто пришел на стадион или смотрел матч по телевизору, думаю, почувствовали удовольствие. Обе команды имели много голевых моментов. Игра была открытой и атакующей. Если говорить о нашей тактике, возможно, мы должны были попытаться удержать преимущество в два гола, а не пропускать. В этот момент некоторые вещи у нас не вышли. Впрочем в конце мы оформили победный мяч – это плоды нашей веры и работы до самого финального свистка.

Да, действительно, сейчас все в наших руках. Прекрасно понимаем, что следует выиграть следующий матч с Лионом. Знаем, насколько сложным будет поединок. Ничьей с Манчестер Сити Лион еще раз показал, что является отличным клубом. Сейчас по ситуации, которая складывается вокруг Харькова: лично я считаю, что игра состоится именно там, никаких других указаний до сих пор не слышал. Но если УЕФА по определенным мотивам решит провести встречу в другом месте, мы постараемся сыграть в другом городе нашей страны.

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Повторюсь, мы стараемся никогда не отходить от наших принципов, всегда хотим демонстрировать наш футбол. В этом матче мы изменили только тактическую схему. Да, правда, не владели мячом столько, сколько хотели бы. Хоффенхайм также является прочным противником. Даже вдесятером они в определенных отрезках владели мячом больше нас. Это не совсем то, чего я ожидал. Я хотел, чтобы Шахтер владел мячом больше, чем это было в игре.

Ни для кого не секрет, что Тайсон – очень важный для нас футболист. Вместе с ним мы всегда добавляем и демонстрируем совершенно другую игру. Некоторое время у нас возникали определенные проблемы с лидерами: были без Тайсона, сейчас без Марлоса. А когда они вместе на поле, то делают разницу.

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Хороший матч у Матвиенко. Да, в некоторых моментах ему не удавалось справиться с соперниками – имею в виду и физическую силу. Однако в целом команда проявила себя хорошо, и Матвиенко тоже.

Обмен флангами Исмаили и Данченко – это ни в коем случае то, что было отработано. Так происходило после стандартов – угловых или штрафных. При быстром выходе в атаку они просто дальше действовали на тех же флангах. Поменяться назад они могли только когда поединок остановится снова.

Мы готовились к обеим тактических схем. Изучив матч Хоффенхайма против Сити, видели, что они играли в два центральных защитника. Нужно было предусмотреть и ту, и другую ситуации. Однако, откровенно говоря, мы не так много внимания уделяли началу атаки, акцент на их первой линии нападения, где они, возможно, могли создать нам больше трудностей. Поскольку готовились к обоим вариантам, знали, что следует делать при любом позиционировании Хоффенхайма. Наконец я хотел бы посвятить победу всем болельщикам, которые приехали на этот стадион поддержать нас, и всем украинцам", – приводит слова Фонсеки официальный сайт Шахтера.