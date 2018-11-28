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Ісмаїлі визнав, що вилучення допомогло Шахтарю в матчі з Хоффенхаймом

09:32 731 Читать на русском
Ісмаїлі визнав, що вилучення допомогло Шахтарю в матчі з Хоффенхаймом
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Бразильський оборонець донецького Шахтаря Ісмаїлі прокоментував виїзну перемогу над німецьким Хоффенхаймом (3:2) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Важкий поєдинок. Добре, що змогли перемогти. Ми забили два м'ячі на старті, але потім відразу ж пропустили. Нас почали жорстко пресингувати. Суперник взяв гру в свої руки, тому ми зіткнулися з певними труднощами. У другому таймі спробували відкорегувати деякі деталі. Трохи спростив життя те, що Хоффенхайм залишився в меншості. Слава Богу, в кінцівці зустрічі забили вирішальний гол. Маємо всі шанси продовжити виступи в Лізі чемпіонів.

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Три центрбеки? Це нова тактична схема, яка дає можливість крайнім оборонцям більше діяти на атаку. І спочатку нам все вдавалося, використовували зони. Потім же господарі закрилися, стало важче. Тим не менше, ця схема гри – рішення, яке себе виправдало", – наводить слова Ісмаїлі Террикон.

Відзначимо, що Шахтар дотиснув Хоффенхайм у божевільному матчі Ліги чемпіонів.Тайсон та Ісмаїлі стали авторами трьох голів у ворота німецької команди. Капітан "гірників" отримав найвищу оцінку за звітний поєдинок.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
2 : 3
Шахтар
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Теги
Ліга чемпіонів Хоффенхайм - Шахтар Шахтар Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі
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