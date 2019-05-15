Ісмаїлі: Інгульцю немає чого втрачати, але він може здобути все

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями напередодні фіналу Кубка України проти Інгульця.

"Я думаю, що це буде дуже складна гра проти суперника, який на шляху до фіналу вибив три команди з УПЛ. Очевидно, ми – фаворити, але ми повинні довести це на полі.

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Подібні матчі дуже непередбачувані. Фінал складається з однієї гри і відбудеться на нейтральному полі. До того ж ми зіграємо проти суперника, якому немає чого втрачати, але який може здобути все. Інгулець віддасть усі сили, щоб виграти цей фінал.

Ми повинні бути повністю сконцентрованими і зосередженими. Усвідомлювати силу суперника. Однак ми так ж знаємо власні сили і віримо у свою команду. Шахтар зробить все, щоб здобути цей трофей", – цитує Ісмаїлі Uol Esporte.

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