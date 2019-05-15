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Ісмаїлі: Інгульцю немає чого втрачати, але він може здобути все

15 травня 00:11 135 Читать на русском
Ісмаїлі: Інгульцю немає чого втрачати, але він може здобути все
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями напередодні фіналу Кубка України проти Інгульця.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Я думаю, що це буде дуже складна гра проти суперника, який на шляху до фіналу вибив три команди з УПЛ. Очевидно, ми – фаворити, але ми повинні довести це на полі.

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Подібні матчі дуже непередбачувані. Фінал складається з однієї гри і відбудеться на нейтральному полі. До того ж ми зіграємо проти суперника, якому немає чого втрачати, але який може здобути все. Інгулець віддасть усі сили, щоб виграти цей фінал.

Ми повинні бути повністю сконцентрованими і зосередженими. Усвідомлювати силу суперника. Однак ми так ж знаємо власні сили і віримо у свою команду. Шахтар зробить все, щоб здобути цей трофей", – цитує Ісмаїлі Uol Esporte.

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