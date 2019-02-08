Иско пропустит дерби с Атлетико

Украина — 16:59 52
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Динамо расписало ничью с Мальме в предпоследнем матче киевлян на сборах в Испании
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Зозуля рассказал о своем будущем в Альбасете и отказался комментировать судейские заговорыИспания — 15:58 115
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Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетністьАнглия — 13:46 552
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В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибшихМир — 12:18 249
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