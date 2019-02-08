Иско пропустит дерби с Атлетико

Полузащитник Реала Иско не сыграет в дерби против мадридского Атлетико.

Иско пропустит матч 23 тура Ла Лиги против мадридского Атлетико, сообщает Marca.

"Я не получаю тех возможностей, которые имеют одноклубники", – Иско недоволен своим положением в Реале

Испанец рано завершил пятничную тренировку с командой из-за повреждения и теперь рискует пролететь мимо заявки команды Сантьяго Солари.

Хавбек также не играл в Эль Класико против Барселоны в рамках 1/2 финала Кубка Испании (1:1).

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