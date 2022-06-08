Украина начинает новый розыгрыш Лиги наций выездным матчем против сборной Ирландии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Ирландии и Украины начнётся в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на телеканале "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), а также "Футбол 1" и OLL.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Ирландия: Келлехер – Коллинс, Даффи, Эган – Кристи, Хендрик, Каллен, Ственс – Робинсон, Найт – Огбене

Запасные: Талбот, Траверс, Хурихейн, Кин, Перротт, Макклин, Браун, Моламби, О'Ши, Обафеми, Хэмилтон, Эбоселе

Украина: Лунин – Попов, Бондар, Сирота – Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко – Зубков, Довбик, Мудрик

Запасные: Пятов, Ризнык, Соболь, Игнатенко, Пихаленок, Малиновский, Сикан, Забарный, Цыганков, Зинченко, Караваев, Матвиенко

Ирландия – Украина: анонс матча Лиги Наций