Статистические порталы назвали своих героев поединка Лиги наций между Ирландией и Украиной.

Николай Шапаренко стал лучшим игроком встречи с Ирландией по версии Whoscored, получив 7,9 балла из 10 возможных. Из ближайших преследователей – Лунин (7,8), Бондарь (7,5), Цыганков и Миколенко (по 7,3).

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Интересно, что портал Sofascore выбрал другого героя встречи – Андрея Лунина (7,9). Вторым стал Бондарь (7,6), а по 7,4 набрали сразу трое: Шапаренко, Миколенко и Цыганков.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Ирландию в поединке Лиги наций, единственный гол забил Виктор Цыганков. Победа позволила подняться на второе место и набрать 3 очка – столько же в Шотландии и Армении (последние провели 2 встречи, Украина и Шотландия – по 1).

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