Для нейтрального болельщика поединок не был ярким. Единственным, но красивым голом удалось отличиться Дюку, который стал первым игроком из второго дивизиона, забившего на этом ЧМ. Тунис отыграться не сумел, хотя имел моменты.

Австралия сенсационно обыграла Тунис на ЧМ-2022 – исторические гол и счет