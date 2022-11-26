Интересное голевое достижение в видеообзоре матча Тунис – Австралия
15:51 - Читати українською
Австралия сенсационно победила Тунис (1:0) во 2 туре ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
23’ Митчелл Дюк
Для нейтрального болельщика поединок не был ярким. Единственным, но красивым голом удалось отличиться Дюку, который стал первым игроком из второго дивизиона, забившего на этом ЧМ. Тунис отыграться не сумел, хотя имел моменты.
Австралия сенсационно обыграла Тунис на ЧМ-2022 – исторические гол и счет
Победа стала первой с 1974 года сухой для "cоккеруз" на Мундиалях и позволила запрыгнуть на вторую ступень группы. В последнем туре Австралия будет противостоять Дании, а Тунис – Франции.
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