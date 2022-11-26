Австралія сенсаційно перемогла Туніс (1:0) у 2 турі ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Для нейтрального вболівальника поєдинок не був яскравим. Єдиним, проте красивим, голом вдалось відзначитись Дюку, який став першим гравцем з другого дивізіону, який забив на цьому ЧС. Туніс відігратись не зумів, хоч мав моменти.

Австралія сенсаційно обіграла Туніс на ЧС-2022 – історичні гол та рахунок

Це перша суха перемога для "соккеруз" на Мундіалях з 1974 року. Звитяга дозволила застрибнути на другу сходинку групи. В останньому турі Австралія протистоятиме Данії, а Туніс – Франції.