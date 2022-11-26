Цікаве гольове досягнення у відеоогляді матчу Туніс – Австралія
15:51 - Читать на русском
Австралія сенсаційно перемогла Туніс (1:0) у 2 турі ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
23’ Мітчелл Дюк
Для нейтрального вболівальника поєдинок не був яскравим. Єдиним, проте красивим, голом вдалось відзначитись Дюку, який став першим гравцем з другого дивізіону, який забив на цьому ЧС. Туніс відігратись не зумів, хоч мав моменти.
Австралія сенсаційно обіграла Туніс на ЧС-2022 – історичні гол та рахунок
Це перша суха перемога для "соккеруз" на Мундіалях з 1974 року. Звитяга дозволила застрибнути на другу сходинку групи. В останньому турі Австралія протистоятиме Данії, а Туніс – Франції.
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