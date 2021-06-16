"Мы знали о травме Жиркова, ожидали изменений. После их поражения от Бельгии изменения тоже предусматривались. Россия играла более или менее так, как мы думали. Мы их изучали.

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Они больше играли с флангов, оттуда доставляли мяч в штрафную – как мы и ожидали. Интересно, что бы они сделали, если бы наш гол в начале зачислили. Алексей Миранчук – очень талантливый и быстрый игрок. В момент гола наша защита допустила ошибку. Это был очень красивый гол. Нужно это признать, но жаль, что мы не смогли его предотвратить", – цитирует Канерву Sports.ru.

Добавим, что в последнем туре группового этапа финны встретятся с Бельгией, а россияне сыграют против Дании.

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