Финляндия дебютировала на Евро удивительной победой над Данией с одного удара. Суоми откровенно повезло, но команда Маркку Канервы показала неплохую организацию игры. Россия в тот же день разгромно влетела Бельгии, допустив ряд грубейших ошибок. Сегодня хозяева Газпром-Арены рассчитывали исключительно на три очка.

Финляндия в сантиметрах от цели

Финны прогнозируемо сели в позиционную оборону и ждали подарков от россиян. Первый из таких прилетел уже на старте встречи, когда Райтала обокрал Кузяева и навесил в штрафную. Похьянпало забил, но VAR отменил гол из-за офсайда (к сожалению, все справедливо).

У Йоэля возникали моменты на контратаках, но ни он, ни Пукки никак не могли еще раз поразить ворота. Не хватало совсем немного: где-то мяч пролетел в сантиметрах от штанги, где-то россияне в последний момент успевали на перехват, где-то судьи фиксировали фол.

Но в целом Финляндия действовала четче, чем соперник, строила хорошие комбинации, низом проходила в чужую штрафную.

Конкурент Малиновского тянет Россию на своих плечах

Станислав Черчесов выпустил с первых минут двух главных креативщиков – Дзюбу из глубины поддерживали Алексей Миранчук и Александр Головин. Все атаки шли через них, только они реально обостряли (особенно после травмы активного Фернандеса).

Головин запомнился дальними ударами мимо и подачами в штрафную. Точные навесы от хавбека Монако портили партнеры. Дзюбе не удавалось качественно завершить ни одну атаку – либо не дотягивался, или бил в руки голкиперу. Россия выглядела довольно убого, не предлагая ничего интереснее, чем навесы на капитана.

Выделялся только Миранчук. Конкурент Малиновского по Аталанте искал варианты, как построить атаку низом, как небанально разрезать финские редуты. Алексей создал момент для Оздоева, но тот не попал в пустой угол. Тогда Миранчуку пришлось взять дело в свои руки. Он обыгрался с Дзюбой и без замаха идеально пробил в дальнюю "девятку".

Суоми заставили Россию нервничать

Во втором тайме Финляндия попыталась играть с позиции силы. Благо, россияне начали нервничать. Они паниковали каждый раз, когда мяч прилетал на их половину. Пукки вырывался на ударную позицию, но пробил прямо в руки голкиперу. Лод и Кауко выстрелили вообще на трибуны. Финнам не хватало класса. Надежды были на то, что Россия ошибется.

Черчесов не стеснялся отойти большими силами в оборону и перешел на контратаки. У Головина, Жамалетдинова и Кузява были реальные шансы, но Градецки спасал интригу до конца. Маркку Канерва сделал ряд атакующих замен, однако вырвать ничью финнам не удалось. Араюури на штрафном головой пробил над перекладиной.

Россия набрала 3 очка и сравнялась в группе с Финляндией и Бельгией. "Красные дьяволы" завтра сыграют против Дании.