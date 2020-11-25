Попытка реванша за домашние 0:6. Матч, как онлайн-трансляция Боруссия – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:55. Это дуэль сенсационных лидеров группы B. После первого круга Менхенгладбах набрал 5 очков, а Шахтер – 4, опережая Реал по личным встречам. Команда Каштру потеряла право на ошибку. После двух провальных домашних игр надо было прерывать безголевую серию. Тем более, что Гладбах только раз за 5 предыдущих домашних поединков не пропустил. С другой стороны команда Розе и не проигрывала дома никому за весь текущий сезон, преодолев ничейный синдром только против РБ Лейпциг.

Боруссия М – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Игра началась с минуты молчания в память о Диего Марадоне, который умер сегодня в возрасте 60 лет. Без дисквалифицированного на матч Каштру Шахтер вывел на игру его помощник Витор Северину. Тренерский штаб дончан сделал 6 изменений по сравнению с предыдущей дуэлью команд, но фактически с первых минут ничего не изменилось. За первые 5 минут 2 удара Тюрама, выход на свидание с голкипером Эмболо. Пятов, не жалея здоровья, накрыл острый выпад. Шахтер пытался изобразить высокий прессинг, навязать борьбу и забрать мяч под контроль. Однако простые комбинации Гладбаха создавали море проблем: пас на фланг за спины защитникам, молниеносный прострел в центр, свободная зона и удар практически без помех.

Боруссия М – Шахтер – видео голов

Тюрам выиграл ценные сантиметры в штрафной, и истощенный постоянными рывками за нападающими Кривцов завалил сына легендарного Лилиана. Чакыр назначил пенальти, который очень спокойно реализовал Штиндль уже на 17 минуте. Прессинг Боруссии заставляет страдать теперь и основных игроков Шахтера. Это просто безумие какое-то! Соломон классно пятой сбрасывает назад, получает своевременный пас от Матвиенко на ход, но его накрывают 3-4 футболиста соперника. Душит Боруссия просто невероятно. На 6 ударов хозяев дончане не ответили в первые 25 минут ничем! Хотя мяч держится лучше, чем в киевской встречи, есть перспективные подходы в финальной трети.

Беда в том, что очень уж пытаются завести снаряд в ворота, улучшить позицию для удара, а с гладбахцами это не проходит. Патрик и особенно Степаненко показывают, что они не Нойхайс и вырезать такую ​​идеальную дальнюю передачу не могут. Холостые рывки крайков Шахтера. Отточенный до автоматизма жесткий прессинг – этого бразильская атака и украинская оборона Шахтера банально не выдерживают. Страдают гости безжалостно. Наивно выбрасываются "горняки" в прессинг у центральной линии, и сразу же летит заброс Нойхауса на Эмболо, который выигрывает спринт у Кривцова, но Бондарь не без легкой помощи рук сдерживает форварда. Везет, что здесь без пенальти.

Катастрофа. Нойхаус манипулирует защитниками, как фокусник, и выдает пас за пасом под удар или даже расстрел. А тут еще и стандарт. Эльведи никто не держит, гол плюс пас у капитана Штиндля. Боруссия делает все, что хочет. Каштру так ничего и не понял после первой игры. Очевидно, причину фиаско увидели только в Тайсоне, отсутствие фолов и плохом прессинге. Шахтер снова играет максимально удобно для соперника и часто не может перейти хотя бы в центральную зону. Степаненко валит соперника, штрафной и первая желтая в матче. Бондарь сбрасывает сопернику головой, Пятов куда-то летит, Патрик спит – Эмболо ударом через себя расстреливает. 0:3 в раздевалку.

Точность передач у гостей столь (менее 80%!) жалкая, будто Шахтер играет против Баварии или Ливерпуля. После перерыва стало немного лучше. Пошли хотя бы попытки дальних ударов. Фернандо заменил Соломона и сразу начал брать инициативу на себя. Тете также пытается завести. А вот у Марлоса один брак. Антонио заменил последнего и сразу же обострил. Впрочем, лучший момент Шахтера за матч оказался и офсайдом, и фиаско Мораеса, который не выдержавшал линию и не смог закатить в пустые ворота после обыгрыша голкипера. Лишь на 77 минуте Боруссия впервые пробила по воротам за второй тайм (у Шахтера на то время было 4 удара). Ну, как пробила.

Это Вендт банально навесил, снаряд нырнул в дальний угол, а Пятов просто смотрел на все это. Команде Каштру сегодня забили даже 2 защитника. Гладбах и так сбавил обороты процентов на 70, уже откровенно готовясь к Бундеслиге, но мог забивать и 5-й. Повезло, что не попали хозяева в пустые ворота. Первый точный удар "горняков" случился только после 80 минут. Это Мораес слабо пробил в руки Зоммеру. А первый супермомент на 89-й завершился ударом Матвиенко в упор. Как же голкипер сборной Швейцарии вытащил! Боруссия на более чем 6 километров перебегала Шахтер, на что украинский клуб ответил только большим количеством передач. Тете на индивидуальных скиллах прошел, но и здесь не удалось прошить Зоммера. Боруссия набирает 8 очков и на 4 отрывается от Шахтера, который теперь имеет больше шансов на Лигу Европы, чем плей-офф ЛЧ.