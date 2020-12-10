Миланцы имели явное преимущество в первом тайме. Лаутаро с нескольких метров едва не сломал перекладину, а Бондарь отчаянно бросился под удар де Врея.

Шахтер удержал ничью с Интером, но вылетел из Лиги чемпионов – Трубин спас для "горняков" Лигу Европы

Шахтер смог выровнять игру после перерыва. В одной из атак "горняки" дважды расстреливали ворота соперника – Ханданович отбил удар Тете, а Майкон запустил мяч в небеса. Трагикомический момент произошел на 90 минуте. Санчес головой бил по воротам, и Трубину было бы трудно. Голкиперу Шахтера помог Лукаку, который неуклюже подставился, стоя в офсайде перед воротами. 0:0 – Интер прощается с еврокубками, а Шахтер продолжит путь в плей-офф Лиги Европы.