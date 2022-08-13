Италия, 1 тур

Лечче – Интер – 1:2

Голы: Сиссей, 48 – Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+5

Монца – Торино – 1:2

Голы: Дани Мота, 90+5 – Миранчук, 43, Санабрия, 66

Ромелу Лукаку феерически вернулся в чемпионат, где был суперзвездой. Уже на второй минуте бельгиец открыл счет в матче против Лечче. Прошло всего 82 секунды, и это повторение рекорда Серии А. В первом туре сезона 11 лет назад на все той же 82 секунде забивал Душан Баста. Интересно, что тогда тоже пострадал Лечче. Однако надежды болельщиков "нерадзурри" на легкую прогулку оказались тщетными. "Волки", похоже, вспомнили, что не проигрывали Интеру на своем поле с 2009 года. Правда, за этот период команды провели всего три матча. Это все лирика, но Лечче действительно отыгрался. Стремительную атаку на старте второго тайма точным ударом завершил Ассан Сиссей.

Весь второй тайм на поле был футбольный рок-н-ролл. Открытая игра, множество моментов у обеих ворот. Лукаку даже оформил дубль, но с нарушением правил. Ближе к завершению матча Симоне Индзаги пошел на шаг отчаяния – на поле были одновременно все нападающие (Лаутаро, Джеко, Корреа и Лукаку). Однако спасителем стал защитник. В компенсированное время Дюмфрис забил победный гол после подачи с углового.

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Иван Юрич очень недоволен работой клуба на трансферном рынке. Торино в межсезонье потерял едва ли не всех лидеров, но стартовать сумел положительно. Постарался Антонио Санабрия. Парагваец оформил гол+ассист, чем принес "быкам" победу над Монцой. Команда Галлиани и Берлускони выглядела достойно, но реализовать свои моменты не смогла.