Італія, 1 тур

Лечче – Інтер – 1:2

Голи: Сіссей, 48 – Лукаку, 2, Дюмфріс, 90+5

Монца – Торіно – 1:2

Голи: Дані Мота, 90+5 – Міранчук, 43, Санабрія, 66

Ромелу Лукаку феєрично повернувся у чемпіонат, де був суперзіркою. Вже на другій хвилині бельгієць відкрив рахунок в матчі проти Лечче. Минуло лише 82 секунди, і це повторення рекорду Серії А. У першому турі сезону 11 років тому на тій таки 82 секунді забивав Душан Баста. Цікаво, що тоді теж постраждав Лечче. Проте сподівання уболівальників "нерадзуррі" на легку прогулянку виявилися марними. "Вовки", схоже, пригадали, що не програвали Інтеру на своєму полі з 2009 року. Щоправда, за цей період команди провели лише три матчі. Це все лірика, але Лечче й справді відігрався. Стрімку атаку на старті другого тайму точним ударом завершив Ассан Сіссей.

Увесь другий тайм на полі був футбольний рок-н-рол. Відкрита гра, безліч моментів поблизу обох воріт. Лукаку навіть оформив дубль, але з порушенням правил. Ближче до завершення матчу Сімоне Індзагі взагалі пішов на крок відчаю – на полі були одночасно всі нападники (Лаутаро, Джеко, Корреа та Лукаку). Проте рятівником став захисник. У компенсований час Дюмфріс забив переможний гол після подачі з кутового.

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Іван Юріч дуже незадоволений роботою клубу на трансферному ринку. Торіно у міжсезоння втратив ледь не всіх лідерів, але стартувати зумів позитивно. Постарався Антоніо Санабрія. Парагваєць оформив гол+асист, чим приніс "бикам" перемогу над Монцою. Команда Галліані та Берлусконі виглядала гідно, але реалізувати свої моменти не змогла.