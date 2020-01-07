Интер прокомментировал информацию о переговорах с Эриксоном

Спортивный директор Интера Беппе Маротта заявил, что клуб не начинал переговоры о переходе полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

"У нас не было никаких контактов с Тоттенхэмом. Эриксен? Он – отличный игрок, вскоре у него заканчивается контракт с клубом. Думаю, за ним будут охотиться много команд.

Эриксен может стать игроком Интера уже зимой

Сейчас мы не ведем переговоров по Кристиану, но мы продолжаем быть заинтересованы в нем", – цитирует Маротта официальный твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что Эриксен окончательно отказался от продления соглашения со "шпорами", хотя датчанину предлагали 9 миллионов евро в год зарплаты без учета бонусов.

Моуринью: Эриксен имеет три варианта относительно своего будущего

Ранее сообщалось, что агент футболиста работает над уходом игрока летом в статусе свободного агента, продолжая переговоры с Интером, ПСЖ и Реалом. Бесплатно подписать Эриксена следующим летом планируют также представители Манчестер Юнайтед.