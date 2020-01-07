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Інтер прокоментував інформацію про переговори з Еріксоном

09:40 218 Читать на русском
Інтер прокоментував інформацію про переговори з Еріксоном
Крістіан Еріксен / Getty images

Спортивний директор Інтера Беппе Маротта заявив, що клуб не починав переговори щодо переходу півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена.

"У нас не було ніяких контактів з Тоттенхемом. Еріксен? Він – відмінний гравець, незабаром у нього закінчується контракт з клубом. Думаю, за ним будуть полювати багато команд.

Еріксен може стати гравцем Інтера вже взимку

Зараз ми не ведемо переговорів щодо Крістіана, однак ми продовжуємо бути зацікавлені в ньому", – цитує Маротту офіційний твіттер журналіста Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Еріксен остаточно відмовився від продовження угоди зі "шпорами", хоча данцеві пропонували 9 мільйонів на рік зарплати без урахування бонусів.

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Раніше повідомлялося, що агент футболіста працює над відходом гравця влітку в статусі вільного агента, продовжуючи переговори з Інтером, ПСЖ та Реалом. Безкоштовно підписати Еріксена наступного літа планують також представники Манчестер Юнайтед.

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