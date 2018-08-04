Международный Кубок чемпионов: Интер одержал минимальную победу над Лионом

Интер сумел победить Лион благодаря голу Лаутаро Мартинеса, который стал единственным в игре.

Первый тайм получился не очень интересным – прежде всего из-за действий Интера, который даже не пытался создавать какие-то моменты. Первые 15 минут на поле не происходило вообще ничего, однако на 17-й итальянцы могли пропустить после шикарного удара Ферри с дальней дистанции – мяч, который летел по красивой дуге, в не менее красивом прыжке парировал Ханданович! Следующий острый момент пришлось ждать почти 10 минут: Лион заработал угловой, после которого Терье головой пробил под дальнюю штангу – Ханданович вытащил и этот удар. На 41-й минуте состоялся третий голевой момент: Диас убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и мощно пробил, однако голкипер Интера снова сыграл великолепно.

Второй тайм начался примерно так же, как и первый, однако Интер в разрушении стал играть еще сильнее – и это, как ни странно, принесло ему гол. Его создал Политано, который на 55-й минуте перешёл в зону под нападающим, разогнал атаку и отдал на Дальбера. Засыкать его прострел с левого фланга он не стал, пропустив мяч на лучшего футболиста Интера в матче – Лаутаро Мартинеса – а тот из пределов штрафной пробил в девятку. 1:0 – но уже через три минуты Интер мог пропустить после острого прострела Рафаэля на Диаса, который с нескольких метров не смог замкнуть его точным ударом. После этого Лучано Спалетти выпустил ряд футболистов основого состава, и дела Лиона стали еще более затруднительными. Так, Лион мог пропустить после нескольких острых проходов и передач Лаутаро Мартинеса, а на 62-й минуте Дальбер, получив огромную свободную зону на левом фланге, ворвался в штрафную и мощно пробил в ближнюю девятку – мяч попал в сетку ворот, но только с внешней стороны.

С середины 60-х минут заменыстали производиться чуть ли не каждые 3-5 минут. Это очень тормозило игру – кроме удара Дюбуа в ближний угол на 64-й минуте, неточного удар Гуйри головой из пределов штрафной на 76-й минуте и неудачного выстрела Дальбера после углового особо и вспомнить нечего. Команды, похоже, согласились на такой счет, хотя на 89-й минуте Сальседо Мора дальним ударом мог удвоить преимущество Интера – впрочем, мяч полетел мимо ворот. Матчу суждено было завершиться минимальной победой итальянцев.

Международный Кубок Чемпионов

Интер – Лион – 1:0

Гол: Мартинес, 55