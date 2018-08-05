Міжнародний Кубок чемпіонів: Інтер здобув мінімальну перемогу над Ліоном

Інтер зумів перемогти Ліон завдяки голу Лаутаро Мартінеса, який став єдиним у грі.

Перший тайм вийшов не дуже цікавим – перш за все через дії Інтера, який навіть не намагався створювати якісь моменти. Перші 15 хвилин на полі не відбувалося взагалі нічого, однак на 17-й італійці могли пропустити після шикарного удару Феррі з дальньої дистанції – м'яч, який летів по красивій дузі, у не менш красивому стрибку парирував Хандановіч! Наступний гострий момент довелося чекати майже 10 хвилин: Ліон заробив кутовий, після якого Терьє головою пробив під дальню штангу – Хандановіч витягнув і цей удар. На 41-й хвилині відбувся третій гольовий момент: Діас втік по правому флангу, увірвався у штрафний та потужно пробив, однак голкіпер Інтера знову зіграв шикарно.

Другий тайм почався приблизно так само, як і перший, однак Інтер у руйнуванні став грати ще сильніше – і це, як не дивно, принесло йому гол. Його створив Політано, який на 55-й хвилині перейшов у зону під нападаючим, розігнав атаку та віддав на Дальбера. Замикати його простріл з лівого флангу він не став, пропустивши м'яч на найкращого футболіста Інтера у матчі – Лаутаро Мартінеса – а той з меж штрафного пробив у дев'ятку. 1:0 – але вже через три хвилини Інтер міг пропустити після гострого прострілу Рафаеля на Діаса, який з кількох метрів не зміг замкнути його точним ударом. Після цього Лучано Спалетті випустив ряд футболістів основого складу, і справи Ліона стали ще більш скрутними. Так, Ліон міг пропустити після кількох гострих проходів та передач Лаутаро Мартінеса, а на 62-й хвилині Дальбер, отримавши гігантську вільну зону на лівому фланзі, увірвався у штрафний та потужно пробив у ближню дев'ятку – м'яч влучив у сітку воріт, але лише із зовнішнього боку.

З середини 60-х хвилин заміни почали відбуватися ледь не кожні 3-5 хвилин. Це дуже гальмувало гру – крім удару Дюбуа у ближній кут на 64-й хвилині, неточного удару Гуйрі головою з меж штрафного на 76-й хвилині та невдалого пострілу Дальбера після кутового особливо і згадати нічого. Команди, схоже, погодилися на такий рахунок, хоча на 89-й хвилині Сальседо Мора дальнім ударом міг подвоїти перевагу Інтера – втім, м'яч полетів повз ворота. Матчу судилося завершитись мінімальною перемогою італійців.

Міжнародний Кубок Чемпіонів

Інтер – Ліон – 1:0

Гол: Мартінес, 55