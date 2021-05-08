Интер хочет подписать лидера ПСЖ, – Calciomercato
12:05 - Читати українською
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Интер стремился подписать Паредеса в статусе замены Эриксену еще в январе 2021 года, но не изменил своего мнения относительно хавбека ПСЖ, сообщает Calciomercato.
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Хотя статус Эриксена в "нерадзурри" кардинально изменился, Конте все еще желает подписать Паредеса как замену датчанину, а главной трансферной целью Интера остается Н'Голо Канте.
К слову, Паредес провел 33 матча в составе ПСЖ в текущем сезоне, отметившись голом и 4 ассистами.
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