Боснийский хавбек размышляет над вариантами продолжения карьеры. 31-летний Пьянич не стал важным игроком в Барселоне и уже получил два варианта для перехода. В услугах полузащитника заинтересованы Челси и Интер, сообщает Sport.es.

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По окончании сезона игрок и клуб сядут за стол переговоров, чтобы принять общее решение. Босниец готов остаться и попробовать закрепиться в команде, но если Рональд Куман продолжит работать главным тренером Барсы, то Пьянич, скорее всего, уйдет, ведь его роль в команде трудно назвать весомой. Отмечается, что не исключен даже вариант с арендой, поскольку "сине-гранатовые" не хотят держать в команде футболиста, который получает огромную зарплату, но почти не приносит пользы на поле.

Напомним, Пьянич перебрался в Барселону в 2020 году из Ювентуса в обмен на Артура. В текущем сезоне провел 28 поединков без результативных действий. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

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