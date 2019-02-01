Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Лацио переиграл Интер в напряженном матче четвертьфинала Кубка Италии 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча.
В поединке 1/4 финала Кубка Италии Лацио на выезде одолел Интер. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, хотя гости выглядели несколько лучше.
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В экстра-таймах команды обменялись голами и разыграли путевку в полуфинал в серии послематчевых пенальти, где игроки Лацио заслуженно победили.
Таким образом "орлы" стали последними полуфиналистами Кубка. Ранее в 1/2 финала пробились Милан, Фиорентина и Аталанта, которая сенсационно выбила Ювентус.
Кубок Италии, 1/4 финала
Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Икарди, 120+4 (пен) – Иммобиле, 108
Удаление: Раду, 120+4