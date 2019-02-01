Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Лацио переиграл Интер в напряженном матче четвертьфинала Кубка Италии 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча.

В поединке 1/4 финала Кубка Италии Лацио на выезде одолел Интер. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, хотя гости выглядели несколько лучше.

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В экстра-таймах команды обменялись голами и разыграли путевку в полуфинал в серии послематчевых пенальти, где игроки Лацио заслуженно победили.

Таким образом "орлы" стали последними полуфиналистами Кубка. Ранее в 1/2 финала пробились Милан, Фиорентина и Аталанта, которая сенсационно выбила Ювентус.

Кубок Италии, 1/4 финала

Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Икарди, 120+4 (пен) – Иммобиле, 108

Удаление: Раду, 120+4