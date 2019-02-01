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Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

10:21 62 Читати українською
Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча
Интер – Лацио / Фото ФК Лацио

Лацио переиграл Интер в напряженном матче четвертьфинала Кубка Италии 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча.

В поединке 1/4 финала Кубка Италии Лацио на выезде одолел Интер. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, хотя гости выглядели несколько лучше.

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В экстра-таймах команды обменялись голами и разыграли путевку в полуфинал в серии послематчевых пенальти, где игроки Лацио заслуженно победили.

Таким образом "орлы" стали последними полуфиналистами Кубка. Ранее в 1/2 финала пробились Милан, Фиорентина и Аталанта, которая сенсационно выбила Ювентус.

Кубок Италии, 1/4 финала

Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Икарди, 120+4 (пен) – Иммобиле, 108

Удаление: Раду, 120+4

Кубок Италии1/4 финала

Интер - Лацио: Четверг 31 января 2019

Интер
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 3 : 4 )
Лацио
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