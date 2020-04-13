Инсинье завершил сотрудничество с Райолой – интересная мотивация лидера Наполи

Нападающий итальянского Наполи Лоренцо Инсинье распрощался с одиозным агентом Мино Райолой.

Лидер "партенопейцев" прекратил сотрудничество с известным посредником, сообщает Corriere dello Sport.

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Инсинье перестал быть клиентом Райолы из-за разных взглядов на будущее. Скандальный агент известен своим стремлением постоянно менять клубы звездных игроков ради комиссионных. В свою очередь Инсинье решил, что хочет играть за Наполи до конца карьеры. Новым представителем итальянца может стать Винченцо Писакане.

К слову, в нынешнем сезоне Лоренцо Инсинье провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

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