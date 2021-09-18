Иньяки Уильямс провел 200-й поединок подряд в Ла Лиге – это еще не рекорд
Форвард Атлетика Иньяки Уильямс демонстрирует настоящую выносливость и верность клубу.
27-летний нападающий вышел в стартовом составе на поединок 5-го тура Примеры против Атлетико. Для него это 200 игра подряд в испанском первенстве. Иньяки в матче не забивал, а потому его заменили на 63 минуте.
Последний раз Уильямс полностью пропускал поединок Ла Лиги более 5 лет назад – в апреле 2016-го. Впрочем, это еще не рекорд. Уникальное достижение принадлежит культовому защитнику Реал Сосьедада Хуану Ларраньязи – 202 встречи.
Заметим, Иньяки является воспитанником Атлетика, а за первую команду дебютировал в 2014 году. С коллективом он дважды победил в Кубке Короля.
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