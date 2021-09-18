27-летний нападающий вышел в стартовом составе на поединок 5-го тура Примеры против Атлетико. Для него это 200 игра подряд в испанском первенстве. Иньяки в матче не забивал, а потому его заменили на 63 минуте.

Последний раз Уильямс полностью пропускал поединок Ла Лиги более 5 лет назад – в апреле 2016-го. Впрочем, это еще не рекорд. Уникальное достижение принадлежит культовому защитнику Реал Сосьедада Хуану Ларраньязи – 202 встречи.

Заметим, Иньяки является воспитанником Атлетика, а за первую команду дебютировал в 2014 году. С коллективом он дважды победил в Кубке Короля.

200 - Iñaki Williams has reached 200 consecutive #LaLiga appearances, becoming the second player to reach this number in the competition ever after Jon Andoni Larrañaga (202). Present@Athletic_en #AtletiAthletic pic.twitter.com/GS7ihSWAmz — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2021

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