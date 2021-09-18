Іньякі Вільямс провів 200-й поєдинок поспіль у Ла Лізі – це ще не рекорд
Форвард Атлетіка Іньякі Вільямс демонструє справжню витривалість та вірність клубу.
27-річний нападник вийшов у стартовому складі на поєдинок 5-го туру Прімери проти Атлетіко. Для нього це 200 гра поспіль в іспанській першості. Іньякі у матчі не забивав, а тому його замінили на 63 хвилині.
Востаннє Вільямс повністю пропускав двобій Ла Ліги понад 5 років тому – у квітні 2016-го. Втім, це ще не рекорд. Унікальне досягнення належить культовому захиснику Реал Сосьєдада Хуану Ларраньязі – 202 зустрічі.
Зауважимо, Іньякі є вихованцем Атлетіка, а за першу команду дебютував у 2014 році. З колективом він двічі тріумфував у Кубку Короля.
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