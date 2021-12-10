Ингулец подходил к домашней встрече с Десной, имея за плечами 11-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и находясь среди четвёрки аутсайдеров. Мотивация у петровцев была огромной – и в первом тайме они конвертировали её в ряд очень опасных моментов. Уже на 6-й минуте Гопей мог выводить хозяев вперёд, замкнув прострел с правого фланга, однако с шести метров Майкл умудрился пробить неточно.

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На 19-й Шишка пяткой вывел Гопея на левый угол вратарской, однако и с этой точки нападающий не попал в створ. Ещё через семь минут неплохую контратаку запорол Опанасенко, а на 33-й Козак принял проникающую передачу на край штрафной и очутился прямо перед голкипером. От гола северян спас подкат Цымбалюка, но дальнейший угловой вывел Ингулец вперёд. Полегенько исполнил подачу, а Поспелов замкнул её ударом головой под дальнюю стойку – 1:0!

Перед перерывом Безбородько мог сравнять, зацепившись за прострел с правого фланга, но Денис пробил мимо ближнего угла. В итоге команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе петровцев в счёте. На старте же второго тайма "казаки" неожиданно удвоили его: Гопей прорвался левым флангом и подал, Болбат в попытке выбить мяч срезал его на Полегенько, а Павел сразу же нанёс удар под перекладину – 2:0!

Впрочем, Десна быстро вернулась в игру. На 56-й минуте Селин выполнил кросс с левого фланга на линию штрафной, откуда Будковский в касание сбросил мяч Дегтярёву – Максим же моментально пробил в правую девятку. 2:1! Ещё через девять минут черниговцы должны были сравнивать счёт вследствие проникающего паса в штрафную под выход Волошину один на один. К сожалению, Викентий не смог переиграть Шуста, а Болбат после отскока не смог пробить с острого угла.

В середине второго тайма Ингульцу удалось свести игру к жесткой контактной борьбе, в которой ничего конструктивного не происходило. В эндшпиле же встречи оба коллектива могли вырвать победу: Бартулович на 80-й минуте замыкал подачу Козака ударом головой мимо левой штанги, а Будковский на 83-й пробил с отскока с минимального расстояния – выше ворот! На 85-й Ингулец остался в меньшинстве из-за второй жёлтой карточки Опанасенко, но воспользоваться этим северяне не смогли.

В итоге, финальный свисток зафиксировал первую за 11 матчей победу Ингульца. Петровцы набрали 13 очков и поднялись на 13-ю строчку, а до выхода из зоны вылета им пока не хватает трёх зачетных баллов. Десна с 25 пунктами держится седьмой.

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