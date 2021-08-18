Встреча между Ингульцом и Динамо стала очередным ярким олицетворением ненужности Регламента для УПЛ. Матч 4-го тура должны были провести в минувшие выходные, но киевляне попросили руководство лиги перенести поединок – "товарняк" с Интером в субботу был для них важнее. По аналогичным причинам "бело-синие" добились переноса матча 1-го тура с Минаем. Клуб живет по собственному календарю.

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Ингулец же должен был сыграть с Динамо в Кропивницком, но петровцы добились переноса в Киев – Александр Поворознюк желает открыть новый стадион уже во втором круге поединком против гранда. Киевляне благородно согласились, но им пришлось "переехать" на стадион имени В. В. Лобановского. НСК "Олимпийский" сейчас недоступен из-за подготовки концерта ко Дню Независимости.

Динамо очень мощно начало чемпионат, разгромив Верес, уверенно переиграв Зарю и одержав спокойную победу над Минаем. Подопечные Мирчи Луческу контролировали ход встреч через большое количество горизонтальных передач с высокой точностью, удерживали высокий темп, разбивали интенсивный прессинг, доминировали в единоборствах и принимали нетривиальные решения в последней трети поля. Команда забивает не менее двух раз за матч, а в последней игре удалось эффективно интегрировать Рамиреса – в активе венесуэльца гол + пас.

Впрочем, в футболе киевлян были заметны определённые неприятные нюансы. Они проявляли уязвимость к контратакам, допускали грубые ошибки в центральной зоне и работали нестабильно. Прагматичное владение менялось нервной игрой на встречных курсах, позиционным атакам не хватало моментов, а тот же Цыганков ещё не вошёл в сезон, как следует. УПЛ пока что прощает эти недостатки, но спарринги с Интером и Фенербахче в полной мере продемонстрировали все слабости "бело-синих". Особенно трудно было в Милане, где Динамо мало чем отличалось от Миная – хотя итальянцы играли в полноги.

Сегодня подопечным Мирчи Луческу нужна исключительно победа, ведь необходимо не отставать от Десны и удерживать отрыв в три очка от Шахтера. Благо, соперник у чемпиона не так страшен, как Интер – Ингулец стартовал в новом сезоне с трёх поражений и разницей голов 2:9. Обидчиками выступили Шахтер, Заря и Десна, причём от луганчан команда пропустила аж 5 голов. Очень тяжёлый календарь несколько оправдывает Сергея Лавриненко, ведь против класса не попрёшь, однако разобранному Минаю подобная проблема не помешала отобрать очки у "мужиков"

Нельзя сказать, что петровцы демонстрировали позорный футбол. Они до последнего боролись с "горняками" за ничью и неплохо выглядели в Чернигове, а в матче против Зари "казаки" сделали аж 25 касаний в штрафной – а если бы на матче был VAR, то на табло горели бы 2:3 до 80 й минуты. Коллектив старается, сопротивляется, огрызается хорошими дальними ударами и неплохо комбинирует, но взять очки на характере пока не удаётся.

Кадровая ситуация

Травмированные: Попов, Бурда, Каргбо (Динамо)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Динамо

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Бен Салем, Ковалёв, Павлов, Опанасенко – Шарай, Коробенко, Запорожец, Козак – Ситало

Динамо: Бущан – Тымчик, мешкотно, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Родригес – Рамирес

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

В прошлом сезоне киевляне дважды встречались с Ингульцом. Дома они уничтожили петровцев, а вот на выезде подопечные Мирчи Луческу провели очень слабую с тактической точки зрения игру – "казаки" организовали кучу контратак и даже забили из офсайда. Впрочем, даже при слабом футболе Динамо победило с разницей в два гола. Класс есть класс.

В новом сезоне "бело-синие" не стали слабее, чего не скажешь о команде Сергея Лавриненко. Именно поэтому стоит ставить на уверенную победу чемпиона.

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