Ингулец минимально одолел Львов в 25-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Противостояние началось активно, а гол был забит уже на 11-й минуте. Бартулович решился на выстрел метров с 22-х, который увенчался успехом. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе коллектива из Петрового.

Ингулец одержал минимальную победу над Львовом – петровцы официально сохранили прописку в УПЛ

После перерыва клубы почти полностью засушили игру. В конце концов, Ингулец набрал 26 очков, поднявшись на одиннадцатую позицию и сохранив прописку в украинской Премьер-лиге. Львов остался на 9 строчке турнирной таблицы, имея в активе 28 зачетных баллов.