Ингулец – Львов – 1:0 – видео гола и обзор матча, который сохранил прописку петровцев в элите
6 мая 23:09 - Читати українською
Ингулец минимально одолел Львов в 25-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Противостояние началось активно, а гол был забит уже на 11-й минуте. Бартулович решился на выстрел метров с 22-х, который увенчался успехом. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе коллектива из Петрового.
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После перерыва клубы почти полностью засушили игру. В конце концов, Ингулец набрал 26 очков, поднявшись на одиннадцатую позицию и сохранив прописку в украинской Премьер-лиге. Львов остался на 9 строчке турнирной таблицы, имея в активе 28 зачетных баллов.
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