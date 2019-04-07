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Ингулец – Карпаты: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины

14:36 162 Читати українською
Ингулец – Карпаты: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины
Ингулец – Карпаты: онлайн-видеотрансляция матча

Карпаты встречаются с Ингульцом в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Смотрите прямую видеотрансляцию на "Футбол 24".

50’ Артем Щедрый
 
Марьян Швед 90+7’
50’ Артем Щедрый
90+7’ Марьян Швед

Матч 1/4 финала Кубка Украины Ингулец – Карпаты начался в 14:00. Трансляция поединка доступна в этой новости.

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Теги
Кубок Украины Карпаты Карпаты Ингулец Ингулец Ингулец - Карпаты
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