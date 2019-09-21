Інгулець – Карпати обслужить Балакін: суддівські призначення на матчі Кубка України

Вітчизняні арбітри дізнались, де перебуватимуть під час розіграшу наступного раунду Кубка України.
Комітети УАФ призначали суддівські бригади на матчі третього попереднього етапу розіграшу Кубка України-2019/2020, повідомляє офіційний сайт організації.
Кубок України: Рух пройшов Верес, Волинь у серії пенальті здолала Поділля, Інгулець вибив Металіст 1925
25 вересня (середа)
15.00 Кремінь – Олімпік – Володимир Новохатний (Київ)
15.00 Діназ – Олександрія – Юрій Іванов (Донецька область)
15.00 Агробізнес – Дніпро-1 – Сергій Бойко (Київська область)
15.30 Буковина – Львів – Ярослав Козик (Мукачеве)
16.00 Минай – Волинь – Віктор Копієвський (Кропивницький)
17.00 Інгулець – Карпати – Микола Балакін (Київська область)
18.00 Альянс – Балкани – Катерина Монзуль (Харків)
19.00 Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт – Олександр Дердо (Чорноморськ)
Миколаїв – Чорноморець – Андрій Коваленко (Полтава)
2 жовтня (середа)
Рух – Маріуполь – Дмитро Крівушкін (Харків)