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Інгулець – Карпати обслужить Балакін: суддівські призначення на матчі Кубка України

14:52 212 Читать на русском
Інгулець – Карпати обслужить Балакін: суддівські призначення на матчі Кубка України
Микола Балакін / Фото ФК Шахтар

Вітчизняні арбітри дізнались, де перебуватимуть під час розіграшу наступного раунду Кубка України.

 

Комітети УАФ призначали суддівські бригади на матчі третього попереднього етапу розіграшу Кубка України-2019/2020, повідомляє офіційний сайт організації.

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25 вересня (середа)

15.00 Кремінь – Олімпік – Володимир Новохатний (Київ)

15.00 Діназ – Олександрія – Юрій Іванов (Донецька область)

15.00 Агробізнес – Дніпро-1 – Сергій Бойко (Київська область)

15.30 Буковина – Львів – Ярослав Козик (Мукачеве)

16.00 Минай – Волинь – Віктор Копієвський (Кропивницький)

17.00 Інгулець – Карпати – Микола Балакін (Київська область)

18.00 Альянс – Балкани – Катерина Монзуль (Харків)

19.00 Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт – Олександр Дердо (Чорноморськ)

Миколаїв – Чорноморець – Андрій Коваленко (Полтава)

2 жовтня (середа)

Рух – Маріуполь – Дмитро Крівушкін (Харків)

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