Иньеста, де Брюйне и Роналду попали в символическую сборную европейских игроков десятилетия
18:20 - Читати українською
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свою дрим-тим.
На официальном сайте IFFHS появились имена футболистов, которые вошли в европейскую сборную лучших игроков за последние 10 лет.
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В список попали: Мануэль Нойер, Филипп Лам, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Леонардо Бонуччи, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски.
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