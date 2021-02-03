Месси и Роналду / Коллаж из открытых источников

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги десятилетия и объявила топ-3 лучших футболистов за последнюю декаду на своем официальном сайте.

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Криштиану Роналду забрал эту награду себе. Второе место у защитника Реала Серхио Рамоса, а замыкает тройку голкипер Баварии Мануэль Нойер. Заметим отсутствие Лионеля Месси и других звезд, которые проиграли конкуренцию трем вышеупомянутым футболистам.

К слову, при определении лучшего игрока за последние десять лет учитывались только представители стран, входящих в УЕФА.

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