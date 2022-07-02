Именитый одноклубник Миколенко в третий раз перешел в Бешикташ
Нападающий Дженк Тосун в очередной раз попытается заявить о себе в чемпионате Турции.
31-летний форвард покинул Эвертон по завершении контракта. Старым-новым местом его трудоустройства стал Бешикташ, информирует официальный сайт турок.
Экс-звезда Шахтера расторг контракт с Бешикташем после слабого сезона
С "черными орлами" Дженк подписал контракт на один год, содержащий опцию пролонгации еще на сезон. Для Тосуна это уже третий приход в Бешикташ, ранее он играл за клуб в течение 2014-2018 годов и с февраля по июнь 2021-го на правах аренды из Эвертона.
В прошлом сезоне опытный нападающий не мог похвастаться игровой практикой: 11 минут в трех поединках. Всего за 4,5 года в составе "ирисок" Дженк наиграл 61 матч, забив 11 голов и отдав 3 ассиста.