Нападающий Дженк Тосун в очередной раз попытается заявить о себе в чемпионате Турции.

31-летний форвард покинул Эвертон по завершении контракта. Старым-новым местом его трудоустройства стал Бешикташ, информирует официальный сайт турок .

Экс-звезда Шахтера расторг контракт с Бешикташем после слабого сезона

С "черными орлами" Дженк подписал контракт на один год, содержащий опцию пролонгации еще на сезон. Для Тосуна это уже третий приход в Бешикташ, ранее он играл за клуб в течение 2014-2018 годов и с февраля по июнь 2021-го на правах аренды из Эвертона.