31-річний форвард покинув Евертон після завершення контракту. Старим-новим місцем його працевлаштування став Бешикташ, інформує офіційний сайт турків.

Екс-зірка Шахтаря розірвав контракт з Бешикташем після слабкого сезону

З "чорними орлами" Дженк підписав контракт на один рік, який містить опцію пролонгації на ще на сезон. Для Тосуна це вже третій прихід у Бешикташ, раніше він грав за клуб протягом 2014-2018 років та з лютого по червень 2021-го на правах оренди з Евертона.

У минулому сезоні досвідчений нападник не міг похизуватись ігровою практикою: 11 хвилин у трьох поєдинках. Загалом за 4,5 роки у складі "ірисок" Дженк награв 61 матч, забивши 11 голів та віддавши 3 асисти.