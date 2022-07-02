Бешикташ официально объявил о досрочном разрыве контракта с бразильцем.

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Тейшейра присоединился к "орлам" летом прошлого года на правах свободного агента. Хавбеку дали контракт на 2 сезона, однако стороны разочаровались в сотрудничестве уже после дебютного. 32-летний игрок провел за Бешикташ 31 матч, в котором оформил 4 гола и один ассист.

Добавим, что Тейшейра остается одним из самых дорогих игроков, которых продавал Шахтер. В феврале 2016-го "горняки" получили 50 млн евро от китайского Цзянсу Сунин.

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