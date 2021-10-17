Ванда Нара, которая является женой и одновременно агентом нападающего ПСЖ Мауро Икарди, публично сообщила об измене своего звездного мужа.

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"Ты разрушил семью ради проститутки!" – написала женщина в Instagram. Нара также удалила из своего аккаунта все фотографии с нападающим за последние несколько месяцев.

Напомним, Ванда и Мауро поженились в апреле 2014-го, ради Икарди Нара бросила своего бывшего мужа Макси Лопеса. Стоит отметить, в то время оба играли за Сампдорию. У пары родились две дочери, а также они воспитывали еще трех сыновей от первого брака Ванды.

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