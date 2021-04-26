Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко не удивлен очередным безвольным выступлением Шахтера в матче против Александрии (0:2).

Скандальный эксперт убежден, что "горняки" должны были увольнять португальца значительно раньше.

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"Футболисты уже понимают, что этого тренера в команде не будет. Они уже уволили тренера и понимают, что его не будет в команде. Я бы уже после Агробизнеса сделал выводы", – отрезал Леоненко в эфире Великого футбола.

Добавим, что Шахтер завершит сезон 2020/21 без трофеев. После 23 туров УПЛ "горняки" отстают от Динамо на унизительные 13 очков.

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