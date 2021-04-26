Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко не здивований черговим безвольним виступом Шахтаря у матчі проти Олександрії (0:2).

Скандальний експерт переконаний, що "гірники" повинні були звільняти португальця значно раніше.

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"Футболісти вже розуміють, що цього тренера в команді не буде. Вони вже звільнили тренера і розуміють, що його не буде в команді. Я б вже після Агробізнеса зробив висновки", – відрубав Леоненко у ефірі Великого футболу.

Додамо, що Шахтар завершить сезон 2020/21 без жодного трофея. Після 23 турів УПЛ "гірники" відстають від Динамо на принизливі 13 очок.

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