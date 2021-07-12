Футболисты сборной Италии были в невероятном настроении после своего триумфа на Евро-2020.

Итальянцы решили еще раз продемонстрировать свои навыки в пении, выполнив гимн Италии в самолете на пути на родину.

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Видео опубликовал Лео Бонуччи в своем Instagram. Большая часть делегации спела, а некоторым игрокам, в частности, Андреа Белотти, досталось за то, что не присоединились к патриотической инициативе. Позже нападающий исправился, присоединившись к шумной компании.

Напомним, сборная Италии победила на Евро-2020, обыграв Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти) в финале турнира.

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