Футболісти збірної Італії були у неймовірному настрої після свого тріумфу на Євро-2020.

Італійці вирішили вкотре продемонструвати свої навики у співах, виконавши гімн Італії у літаку на шляху на батьківщину.

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Відео опублікував Лео Бонуччі у своєму Instagram. Більша частина делегації заспівала, а деяким гравцям, зокрема, Андреа Белотті, дісталось за те, що не долучились до патріотичної ініціативи. Пізніше нападник виправився, приєднавшись до гамірної компанії.

Нагадаємо, збірна Італії тріумфувала на Євро-2020, обігравши Англію (1:1, 3:2 у серії пенальті) у фіналі турніру.

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